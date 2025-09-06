Cava de’ Tirreni, chiusa l’indagine su 35enne accusato di aver aggredito la ex compagna incinta

Secondo le accuse, l’uomo avrebbe picchiato la donna mentre era in stato di gravidanza, al culmine di un litigio per strada.

È accusato di aver aggredito con violenza la ex compagna a luglio scorso a Cava de’ Tirreni: per un 35enne ora si profila il rischio di un processo. Secondo le accuse, l’uomo avrebbe picchiato la donna mentre era in stato di gravidanza, al culmine di un litigio per strada.

Le indagini, concluse con la chiusura dell’inchiesta per lesioni, evidenziano che il 35enne avrebbe anche minacciato e aggredito la donna successivamente, all’interno della sua abitazione, dopo che la vittima si era rifugiata in un negozio per chiedere aiuto.