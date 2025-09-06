De Luca a Salerno: 10 milioni dal Pnrr per il nuovo Centro Agroalimentare, Luci d’Artista e futuro dell’Arechi

Avviati a Salerno i lavori di ammodernamento e ampliamento del Centro Agroalimentare della zona industriale, finanziati con 10 milioni di euro del Pnrr. L’intervento prevede videosorveglianza, nuovi capannoni, più punti vendita e parcheggi, con l’obiettivo di rafforzare il commercio ittico e ortofrutticolo e aprire anche a eventi fieristici. “È un investimento importante per il commercio e per l’occupazione – ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – e potrà favorire anche l’export grazie al nuovo aeroporto”.

De Luca ha poi annunciato novità per Luci d’Artista 2025, assicurando un ritorno allo “stile Salerno”: dal Corso a via dei Mercanti, fino alla villa comunale con nuove installazioni di animali preistorici. Alla Rotonda, l’opera principale sarà intitolata “E le stelle stanno a guardare”.

Spazio anche al tema sportivo: secondo De Luca, lo stadio Arechi potrà essere uno dei pochi impianti italiani a ospitare gli Europei 2032. Intanto sono partiti i lavori al campo Volpe e si valuta l’avvio di interventi sulla Curva Nord. “L’Arechi – ha ricordato – richiede 150 milioni di investimento. Ma serve anche che la Salernitana torni presto in categorie superiori, per dare senso a questo sforzo”, come riporta “Salernotoday“.

Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Vincenzo Napoli, il deputato Piero De Luca, il consigliere regionale Franco Picarone e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Loffredo, che ha sottolineato l’importanza della digitalizzazione dei mercati, della sostenibilità ambientale e della nascita di un centro espositivo per la città.