Estate di controlli per la Guardia di Finanza di Salerno: 68 irregolarità scoperte nel settore turistico

Intensificata in estate l’attività della Guardia di Finanza di Salerno contro l’illegalità economico-finanziaria, con particolare attenzione alle locazioni turistiche. L’operazione, mirata soprattutto in Costiera Amalfitana e nel Cilento, ha portato a 68 controlli con esito irregolare, mentre altri 49 sono ancora in corso. Accertata evasione fiscale per oltre 100mila euro.

Le verifiche hanno fatto emergere operatori abusivi, sconosciuti al fisco e privi di autorizzazioni, in violazione delle norme di sicurezza e sanitarie. Contestate anche 34 infrazioni legate al Codice Identificativo Nazionale (C.I.N.), obbligatorio dal 2024 per le strutture ricettive.

Molte attività sono risultate irregolari anche sul fronte del lavoro nero, del mancato pagamento del canone RAI e dei diritti SIAE, nonché per l’omessa comunicazione degli ospiti alle autorità e il mancato versamento della tassa di soggiorno.