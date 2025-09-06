Lello il Sensitivo rompe il silenzio: «Confermo il sistema delle tangenti a Sorrento»

Ha scelto di non presentarsi al Riesame del 3 settembre e, dopo settimane di silenzio, ha iniziato a parlare con gli inquirenti. Raffaele Guida, noto come il «sensitivo» ed indicato dagli investigatori come il «braccio destro» dell’ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, ha reso dichiarazioni che confermano le accuse mosse dalla procura. A darne conto è il gip Emanuela Cozzitorto: «Il prevenuto ha reso dichiarazioni confessorie nel corso delle quali ha confermato pienamente la prospettazione accusatoria nei confronti suoi e degli altri soggetti coinvolti».

Secondo la procura di Torre Annunziata, diretta da Nunzio Fragliasso, Guida sarebbe stato una figura chiave del meccanismo che pilotava appalti e raccoglieva tangenti. Non un amministratore né un funzionario, ma un soggetto esterno che arrivava persino a presentarsi come «vicesindaco». Dietro il soprannome «sensitivo» ci sono i trascorsi televisivi, quando dispensava previsioni ai telespettatori. Ora, invece, emerge come protagonista della tangentopoli sorrentina.

Le sue parole gettano nuova luce su un’inchiesta che, secondo gli investigatori, non solo coinvolgerebbe il Comune di Sorrento, ma potrebbe avere ramificazioni a livello nazionale. Guida ha dichiarato che «nessun appalto era gestito lecitamente» e che dal 2021 al 2024 il suo ruolo, conferitogli da Coppola, era quello di intermediare con imprenditori e professionisti, imponendo e pattuiando le tangenti. Al vertice, l’ex sindaco; sotto di lui Guida a gestire i rapporti, funzionari e dirigenti a garantire coperture, imprenditori a pagare per ottenere lavori.

Due date hanno segnato la svolta: il 20 maggio, con l’arresto in flagranza di Coppola mentre intascava una mazzetta; e il 16 luglio, con un secondo blitz che ha portato a decine di indagati e misure cautelari. Alcuni provvedimenti sono stati ridimensionati dal Riesame, ma l’impianto accusatorio ha tenuto, come riporta “Metropolis“.

La posizione di Guida, inizialmente scarcerato e poi di nuovo colpito da misura cautelare, si è evoluta fino alla decisione di collaborare. Intanto il Riesame ha confermato gli indizi a carico dell’architetto Vincenzo Rescigno, con concessione dei domiciliari. Il futuro dell’indagine dipenderà anche dal peso delle rivelazioni: se nelle carte entreranno davvero «politici nazionali», il «Sistema Sorrento» potrebbe allargarsi oltre i confini cittadini.