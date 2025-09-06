Napoli, parcheggiatore abusivo aggredisce i carabinieri: arrestato 59enne già noto alle forze dell’ordine

Durante un controllo sul Corso Meridionale, l’uomo ha minacciato e colpito i militari, causando anche danni agli arredi della caserma. Due carabinieri feriti.

Nella notte, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato A. G., 59 anni, già noto alle forze dell’ordine, con le accuse di resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L’uomo, già destinatario di un provvedimento Dacur (divieto di accesso alle aree urbane), è stato sorpreso sul Corso Meridionale mentre esercitava l’attività illecita di parcheggiatore abusivo.

Al momento del controllo, l’uomo ha reagito con violenza, inveendo contro i militari e arrivando ad aggredirli fisicamente.

Con non poche difficoltà, i carabinieri sono riusciti a condurlo in caserma, dove il 59enne ha continuato la sua condotta violenta danneggiando alcuni arredi interni.

Due militari hanno riportato lesioni e sono stati medicati presso l’ospedale del Mare.

L’uomo è stato posto in stato di arresto ed è in attesa di giudizio.