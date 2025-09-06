Nocera Inferiore, al via le ricerche archeologiche al Castello del Parco

Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, frutto della collaborazione tra istituzioni e università, volta alla valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino.

Sono ufficialmente iniziate le attività di ricerca archeologica nei pressi della voliera del Castello del Parco a Nocera Inferiore. La campagna di scavo è condotta dall’equipe del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale (DISPAC) dell’Università degli Studi di Salerno, coordinata dal professor Santoro, specialista in Archeologia Tardoantica, Cristiana e Medievale.

Il progetto, autorizzato dal Ministero della Cultura tramite la Soprintendenza di Salerno-Avellino, rappresenta il primo passo concreto nell’attuazione del protocollo d’intesa firmato tra l’amministrazione comunale e il DISPAC. Sul territorio, il progetto è seguito dalla dott.ssa Simona Di Gregorio della Soprintendenza.

Il sindaco Paolo De Maio ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa, frutto della collaborazione tra istituzioni e università, volta alla valorizzazione del patrimonio archeologico cittadino. La campagna di scavo, oltre a consentire nuove scoperte, rafforza l’impegno del Comune nella tutela e nello studio dei beni culturali locali.

Le attività proseguiranno nei prossimi mesi, con l’obiettivo di integrare i risultati della ricerca nella futura valorizzazione turistica e culturale del Castello del Parco.