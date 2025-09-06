Nocera Inferiore, stretta sui parcheggiatori abusivi: scatta il divieto di accesso

Controlli intensificati a Nocera Inferiore nelle aree di Piazza Trieste e Trento e nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria, dopo le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di parcheggiatori abusivi.

Controlli intensificati a Nocera Inferiore nelle aree di Piazza Trieste e Trento e nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria, dopo le segnalazioni dei cittadini sulla presenza di parcheggiatori abusivi. Durante i servizi disposti dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, gli agenti delle Volanti hanno individuato e sanzionato tre uomini, tutti originari della città, sorpresi a svolgere l’attività illecita.

Non avendo rispettato i provvedimenti di allontanamento, su proposta del Commissariato, il Questore ha disposto nei loro confronti il D.AC.UR. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane), che vieta la frequentazione delle zone di Piazza Trieste e Trento, Piazzale XVIII Maggio e dell’intera area della Stazione ferroviaria. In caso di violazione, scatterà la segnalazione all’Autorità Giudiziaria.