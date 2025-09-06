Operazione “Continuum Bellum 3”: maxi blitz tra Castellammare e Gragnano, arresti e sequestri

I Carabinieri stringono la morsa sullo spaccio e le armi clandestine nei Monti Lattari e nell’area stabiese

Prosegue senza sosta la pressione investigativa dei Carabinieri sui territori di Castellammare di Stabia, Gragnano e dei Monti Lattari. Con l’operazione “Continuum Bellum 3”, militari della compagnia stabiese – supportati dallo squadrone cacciatori eliportato Sicilia – hanno portato a termine nuovi interventi che hanno condotto a sequestri significativi e a un arresto.

A Gragnano, in manette è finito un 37enne accusato di coltivazione e detenzione di stupefacenti, nonché di possesso abusivo di munizioni.

L’indagine è partita da un terreno isolato in località Caiazzo, a Casola di Napoli, dove i militari hanno individuato tre piazzole coltivate a canapa indiana, con circa 150 piante già in fase di fioritura.

La successiva perquisizione domiciliare ha rivelato un vero e proprio deposito: 40 chili di canapa essiccata, mezzo chilo di marijuana già suddivisa in 140 dosi pronte per lo smercio, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Nascosti in casa anche sei proiettili calibro 38. L’uomo è stato condotto nel carcere di Poggioreale.

A Castellammare di Stabia, i controlli hanno interessato l’area dell’“ex aranciata Faito”, da anni considerata una delle piazze di spaccio più attive della città.

Qui i carabinieri hanno sequestrato diverso materiale occultato negli spazi comuni di uno stabile: cinque stufe a gas rubate (una già restituita al legittimo proprietario), 2,5 grammi di marijuana, 2,5 grammi di crack e una pistola ad avancarica con innesco a pietra focaia.

Con “Continuum Bellum 3”, l’Arma conferma l’impegno costante nel contrasto al traffico di droga e alla circolazione di armi illegali, fenomeni che continuano a minacciare la sicurezza dell’area stabiese e dei Monti Lattari.