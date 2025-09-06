Pompei, stop alle guide abusive: 44enne denunciato con documenti falsi nel Parco Archeologico

Questa mattina i Carabinieri della stazione posto fisso Scavi di Pompei hanno intensificato i controlli all’interno del Parco Archeologico per garantire sicurezza e tutela ai migliaia di visitatori che ogni giorno affollano l’area.

Nel corso delle verifiche è stato denunciato un 44enne originario di Castellammare di Stabia, sorpreso mentre, senza alcuna abilitazione, illustrava le bellezze del sito a un gruppo di turisti statunitensi.

L’uomo, inizialmente non riconosciuto dai militari che ben conoscono le guide regolari, è stato sottoposto a perquisizione. In suo possesso sono stati rinvenuti un tesserino metallico riportante il logo della Regione Campania e un documento del Ministero del Turismo: entrambi falsificati e utilizzati per esercitare illegalmente l’attività di guida.

Il materiale è stato sequestrato e l’uomo denunciato per esercizio abusivo di professione e possesso di documenti contraffatti.

I turisti americani, inizialmente sorpresi e increduli, hanno potuto comunque proseguire la visita del sito grazie all’intervento di una guida professionista regolarmente autorizzata.