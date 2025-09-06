Salerno, nuova ondata di furti: banda in fuga dopo il colpo in villa

Nella notte tra mercoledì e giovedì, quattro malviventi hanno fatto irruzione in una villa nella zona orientale della città, a poca distanza dallo stadio Arechi.

È ancora emergenza furti a Salerno. Nella notte tra mercoledì e giovedì, quattro malviventi hanno fatto irruzione in una villa nella zona orientale della città, a poca distanza dallo stadio Arechi. Obiettivo del raid era una cassaforte con circa 6mila euro in contanti e quattro fucili. Il colpo, però, è riuscito solo in parte: l’attivazione dell’allarme ha costretto i ladri alla fuga, costringendoli ad abbandonare in strada le armi.

Poche ore dopo, un secondo furto è stato messo a segno in un salone di parrucchiere di via Irno. Approfittando dell’assenza del titolare, ignoti sono entrati nell’attività portando via un cellulare e alcune attrezzature. Su entrambi gli episodi indagano le forze dell’ordine.