Sant’Antonio Abate, scuola di via Salette pronta a riaprire rinnovata

Ultimi giorni di lavori per la scuola di via Salette a Sant’Antonio Abate, che presto sarà riconsegnata alla comunità studentesca dopo un intervento di riqualificazione che ha interessato spazi esterni e interni.

A darne notizia è stata il sindaco Ilaria Abagnale, che ha raccontato la “corsa contro il tempo” affrontata nei mesi estivi per consegnare l’edificio in tempo per l’inizio dell’anno scolastico. «Siamo riusciti a canalizzare l’attenzione su un edificio che meritava cura al pari degli altri», ha dichiarato la prima cittadina.

Il plesso, illuminato da nuovi colori, potrà accogliere gli studenti con un piazzale riqualificato e servizi igienici rinnovati, resi più funzionali e decorati con tonalità vivaci, “degne dei bambini” – come ha sottolineato Abagnale.

«Pochi giorni ancora ci separano dalla consegna. Ci siamo quasi», ha concluso il sindaco, rimarcando l’impegno dell’amministrazione a favore della qualità degli ambienti scolastici e della sicurezza degli studenti.