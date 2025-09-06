Scafati. Nuovo richiamo per conserve “Terra Mia”: il Ministero della Salute avverte i consumatori

I vasetti coinvolti sono quattro: spicchi di carciofi grigliati, scarole in olio, funghi grigliati e carciofi grigliati, tutti da mezzo chilo e appartenenti a lotti specifici.

Ancora un ritiro dal mercato per conserve sott’olio, dopo i recenti casi di botulino che hanno scosso il Paese. Il Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo precauzionale che riguarda alcuni prodotti a marchio “Terra Mia”, realizzati nello stabilimento di Scafati dell’azienda di Stefano Amura.

I vasetti coinvolti sono quattro: spicchi di carciofi grigliati, scarole in olio, funghi grigliati e carciofi grigliati, tutti da mezzo chilo e appartenenti a lotti specifici. L’indicazione per i consumatori è chiara: non consumarli e riportarli al punto vendita per la sostituzione o il rimborso.

Non è la prima volta che l’azienda finisce sotto osservazione. Lo scorso agosto era già stata collegata a uno dei due episodi di botulismo che hanno provocato gravi intossicazioni e due decessi a Diamante, in Calabria. In quell’occasione furono richiamati lotti di friarielli sott’olio commercializzati con i marchi Terra Mia, Vittoria e Bel Sapore. Per quella vicenda la Procura di Paola ha aperto un’inchiesta, iscrivendo dieci persone nel registro degli indagati: l’ambulante che aveva venduto i panini contaminati, tre responsabili delle aziende produttrici e sei medici che avevano preso in cura le vittime prima del decesso.

L’attuale richiamo porta la data del 20 agosto 2025, ma è stato reso pubblico solo il 4 settembre, con circa due settimane di ritardo rispetto alla segnalazione iniziale. L’azienda ribadisce che si tratta di una misura “puramente precauzionale”, invitando chiunque abbia acquistato i prodotti a non consumarli.