Castellammare e Gragnano, controlli serrati sulla movida: denunce, sanzioni e sequestri

Blitz dei Carabinieri con Nas e Municipale: 4 persone denunciate, multe per oltre 4.500 euro e 159 cartucce sequestrate

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in sinergia con i Nas di Napoli e la Polizia Municipale, hanno concluso all’alba una vasta operazione di controllo contro le irregolarità legate alla movida a Castellammare e Gragnano.

L’attività ha portato alla denuncia di quattro persone e a numerose sanzioni, con particolare attenzione a esercizi commerciali, viabilità e ordine pubblico.

Controlli ai locali – In un ristorante di via Bonito i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie. Nella cella frigorifero sono stati trovati 25 chili di alimenti privi di tracciabilità. Per il titolare è scattata una multa da 4.500 euro.

Ordine pubblico e sicurezza – A Gragnano, un 40enne in stato di ebbrezza è stato denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver disturbato i passanti davanti a un bar.

Armi e munizioni – Un 26enne stabiese è stato sorpreso con 159 cartucce calibro 12 nascoste nel bagagliaio della sua auto. Sprovvisto di regolari autorizzazioni, ha tentato invano di giustificarsi con la passione per la caccia. Stessa sorte per un 55enne trovato in possesso di un coltello.

Codice della strada – Nel corso dei posti di blocco sono stati controllati 95 veicoli e 397 persone, elevate 68 contravvenzioni e denunciato un 18enne che guidava senza patente, con recidiva nel biennio.

L’operazione conferma l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole nelle aree più frequentate della movida stabiese e gragnanese.