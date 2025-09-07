Corbara, Angri e Sant’Egidio ottengono finanziamento regionale

La forza dell’unione tra Comuni

È di 128mila euro il finanziamento ottenuto dai Comuni di Corbara, Angri e Sant’Egidio del Monte Albino per un piano intercomunale che ha dimostrato come l’unione e la condivisione delle risorse possano generare progetti vincenti.

Il Comune capofila è Corbara, premiato insieme agli altri dalla Regione Campania, che ha riconosciuto il valore dell’iniziativa destinando fondi importanti per la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini.

Soddisfazione dei sindaci dell’Agro

Il sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Antonio La Mura e quello di Angri Cosimo Ferraioli, che hanno ribadito che: «Questo successo rappresenta un passo importante verso la creazione di un ambiente più sicuro e protetto, con strumenti adeguati per rispondere a diverse emergenze».

Fondi anche per Sarno

Nell’ambito della pianificazione di protezione civile su scala provinciale, intercomunale e comunale, la Regione ha destinato un finanziamento di 71mila euro anche al Comune di Sarno. Le risorse saranno utilizzate per acquistare mezzi, materiali e attrezzature, così da potenziare la struttura locale di protezione civile e rafforzare la capacità operativa in caso di emergenze.

Le parole del sindaco Squillante

«L’approvazione definitiva del finanziamento rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della nostra protezione civile – ha dichiarato il sindaco di Sarno Francesco Squillante –. Investire in mezzi, attrezzature e tecnologie per il monitoraggio significa aumentare la capacità di prevenzione, intervento e tutela del territorio».

Piani di protezione civile fondamentali

Gli strumenti di pianificazione, aggiornati con regolarità, si confermano essenziali per fronteggiare calamità naturali o criticità connesse ai cambiamenti climatici e alle piogge sempre più intense. Definiscono strategie, responsabilità e risorse, risultando cruciali per garantire la sicurezza pubblica e la prontezza operativa delle amministrazioni locali.

