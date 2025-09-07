Gli auguri di Squillante alla Sarnese per i suoi cento anni

Un secolo di storia calcistica

La Sarnese compie cento anni, un traguardo che va oltre il semplice dato sportivo. È memoria collettiva, passione tramandata tra generazioni, senso di appartenenza e identità cittadina. In questo 2025 la società si prepara ad affrontare un nuovo campionato con l’entusiasmo di chi sa di rappresentare una storia importante e condivisa.

Le parole del sindaco Squillante

«Ci apprestiamo a vivere un nuovo campionato – ha dichiarato il sindaco Francesco Squillante – in un anno che assume un valore straordinario perché coincide con il centenario della nostra amata Sarnese. Non si tratta soltanto di calcio, ma di una parte fondamentale della storia di Sarno, della sua comunità e della sua identità. La società ha dimostrato solidità, visione e ambizione, qualità che le permettono di affrontare con determinazione ogni sfida sul campo.

Auspico che questo percorso sportivo sappia regalare emozioni, successi e soprattutto momenti di condivisione, rafforzando il legame tra la città e la sua squadra. La Sarnese non è soltanto un club, ma un simbolo di unità e passione che attraversa generazioni. Auguro alla società, ai giocatori e ai tifosi un anno vincente, degno della nostra tradizione, capace di onorare il passato e guardare al futuro con fiducia e determinazione».

Comunità e passione

Il centenario della Sarnese rappresenta un’occasione unica per rinnovare il patto tra città e squadra, tra istituzioni e società sportiva. Sarno si stringe intorno ai propri colori, pronta a vivere un anno di calcio ma soprattutto di identità, memoria e orgoglio condiviso.

