Napoli, notte di controlli: arrestato 51enne per stalking alla figlia

Un’operazione di controllo sulla movida notturna si è trasformata in un delicato intervento di tutela familiare.
Durante la notte, i Carabinieri della Compagnia Centro, impegnati tra le vie del centro storico e i locali di Chiaia, sono stati allertati dalla centrale operativa per un’emergenza in un appartamento della zona.
Un 51enne stava tentando di sfondare la porta d’ingresso dell’abitazione della figlia 24enne, barricata in casa per sfuggire alle sue minacce.
L’uomo, non nuovo a episodi simili, ha continuato a rivolgere intimidazioni anche alla presenza dei militari.
Arrestato, è stato trasferito in carcere con l’accusa di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.
Parallelamente, il servizio anti-movida ha portato a un bilancio significativo:
- 47 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, di cui 16 per mancato uso del casco;
- 165 persone identificate e 10 veicoli sequestrati;
-
4 parcheggiatori abusivi denunciati, tutti recidivi.
Un’operazione che dimostra come i controlli notturni non siano solo finalizzati alla sicurezza urbana, ma anche alla tutela delle persone più vulnerabili.