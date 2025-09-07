Palinuro, turista in embolia durante immersione: salvato in extremis

Momenti di paura ieri nelle acque di Palinuro, a Centola, nel cuore del Cilento. Un turista pugliese di 50 anni ha accusato un’embolia durante un’escursione subacquea.

Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale di Sapri. Vista la gravità del quadro clinico, l’uomo è stato poi trasferito in eliambulanza al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove i medici lo hanno sottoposto a cure nella camera iperbarica, indispensabile per trattare le embolie gassose.