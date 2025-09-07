Qualiano, inseguimento in pieno centro: arrestato 28enne già ai domiciliari

Il giovane, sorpreso dai carabinieri durante un controllo, ha tentato la fuga con altri due uomini a bordo di una Fiat Panda. Dopo alcuni minuti di inseguimento è stato bloccato e arrestato.

A Qualiano i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto D. B., 28 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

Denunciato per lo stesso reato anche un 26enne del posto, mentre il terzo passeggero, un 23enne incensurato, è risultato estraneo a precedenti penali.

I militari stavano percorrendo corso Campano quando hanno intimato l’alt a una Fiat Panda con tre uomini a bordo.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha finto di accostare, per poi riprendere la corsa tentando la fuga.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso dopo alcuni minuti: durante la corsa, l’auto ha frenato per far scendere il 26enne, ma i carabinieri hanno bloccato tutti e ricostruito l’accaduto.

Il 28enne, sottoposto agli arresti domiciliari con permesso di assentarsi, non poteva trovarsi in compagnia di un altro pregiudicato.

Il suo tentativo di eludere i controlli è così fallito, portando al nuovo arresto.