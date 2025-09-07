San Valentino Torio ha ospitato il PreForum Day

Il PreForum Day a San Valentino Torio ha riunito giovani, istituzioni e sindacati per discutere di lavoro, sicurezza e prospettive comuni.

Un evento per costruire il futuro

Il PreForum Day – Macro Area Nord si è svolto presso l’aula consiliare di San Valentino Torio, primo appuntamento che accompagnerà i forum dei giovani verso il Forum Day Provinciale di ottobre, in programma nel Vallo di Diano. È stata un’occasione preziosa di dialogo per discutere di giovani, lavoro e sicurezza, raccogliendo proposte e visioni dal territorio.

I contributi dei partecipanti

Fondamentali gli interventi dei delegati dei forum comunali di San Valentino Torio, San Marzano sul Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino, insieme ai rappresentanti delle rispettive amministrazioni. Particolarmente significativi i contributi del rappresentante di Confindustria Giovani Salerno e di quello della CGIL Giovani Salerno, che hanno offerto punti di vista concreti sulla sicurezza e sugli infortuni sul lavoro.

Le dichiarazioni istituzionali

L’assessore alle Politiche Giovanili Enzo Ferrante ha sottolineato: «Abbiamo fortemente voluto la nascita del Forum dei Giovani per dare voce e spazio alle nuove generazioni, affinché possano dialogare con l’amministrazione e stimolare iniziative su temi a loro cari come lavoro, formazione, ricerca, cultura e sviluppo».

Il sindaco Michele Strianese, a nome dell’amministrazione comunale, ha rimarcato: «Questa esperienza rappresenta un percorso partecipativo che arricchisce l’intera comunità. Siamo orgogliosi di ospitare momenti di confronto che permettono di guardare al futuro con maggiore consapevolezza e responsabilità».

Un cammino da proseguire

La collaborazione con il Forum dei Giovani guidato dal presidente Marco Miranda è stata definita solida e continua. L’amministrazione auspica che il PreForum Day rappresenti soltanto una delle tante iniziative tematiche capaci di stimolare riflessioni e proposte sui grandi temi dell’attualità.

