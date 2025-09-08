Attacco a Gerusalemme: sei morti. Hamas rivendica, gli Usa spingono per la tregua

Almeno sei persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite in quello che le autorità israeliane definiscono “un sospetto attacco terroristico” avvenuto all’ingresso dello svincolo di Ramot Alon, a Gerusalemme.

Il conflitto in Medioriente è arrivato al giorno 703. Almeno sei persone hanno perso la vita e diverse altre sono rimaste ferite in quello che le autorità israeliane definiscono “un sospetto attacco terroristico” avvenuto all’ingresso dello svincolo di Ramot Alon, a Gerusalemme. Lo ha reso noto il servizio di emergenza dello Stato ebraico, Magen David Adom.

I due attentatori, saliti a bordo di un autobus e armati di fucili, hanno aperto il fuoco sui passeggeri. La polizia israeliana li ha poi “neutralizzati”. L’emittente Channel 12 ha confermato che l’attacco è avvenuto alle porte della città.

Da Gaza, Hamas ha definito l’azione “eroica” e “una risposta naturale ai crimini dell’occupazione”.

Sul fronte diplomatico, gli Stati Uniti hanno avanzato una nuova proposta di tregua che includerebbe la liberazione di tutti i 48 ostaggi israeliani in cambio della scarcerazione di migliaia di miliziani palestinesi. Donald Trump ha dichiarato che Israele ha già accettato l’intesa e ha ammonito Hamas: “Se non accetterà, ci saranno gravi conseguenze. Questo è il mio ultimo avvertimento”.

Il movimento islamista si è detto disposto a trattare, ma ha sottolineato la necessità di chiarire “alcuni punti” prima di un eventuale accordo definitivo.