Capaccio Scalo, rissa finisce nel sangue: due feriti, uno è stato accoltellato

Dalle parole si è passati alle mani, fino all’uso di bottiglie rotte e armi da taglio. Uno dei coinvolti è stato accoltellato ed è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati dai residenti.

Notte di tensione a Capaccio Scalo, nei pressi del mercato ortofrutticolo, dove una lite tra stranieri è degenerata in violenza. Dalle parole si è passati alle mani, fino all’uso di bottiglie rotte e armi da taglio. Uno dei coinvolti è stato accoltellato ed è stato soccorso dai sanitari del 118, allertati dai residenti.

Ferito anche il presunto aggressore, che è stato fermato dai carabinieri intervenuti sul posto. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto.

