Castellammare, ladro sorpreso al supermercato: arrestato 45enne

Un 45enne stabiese, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato per furto aggravato.

Gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, allertati da un segnale d’allarme proveniente dal supermercato Eurospin di via Napoli, sono intervenuti insieme al personale della vigilanza privata Hermes. Sul posto hanno sorpreso l’uomo che, con una busta in mano, stava tentando di uscire dal perimetro del supermercato. Alla vista dei poliziotti ha provato a fuggire, abbandonando la refurtiva, ma è stato raggiunto e bloccato.

Nella busta sono stati trovati 12 detergenti per legno e 10 detersivi per lavastoviglie, sottratti poco prima dal deposito del supermercato. L’uomo è stato tratto in arresto e la merce restituita al legittimo proprietario.