Cava de’ Tirreni, anziana muore per virus West Nile: scatta la disinfestazione

Si era recata in ospedale con sintomi che sembravano riconducibili a una semplice influenza, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino al decesso.

Si era recata in ospedale con sintomi che sembravano riconducibili a una semplice influenza, ma il quadro clinico si è aggravato rapidamente fino al decesso, avvenuto giovedì scorso.

Una donna di 87 anni, residente a Cava de’ Tirreni, è morta dopo aver contratto il virus West Nile, la cosiddetta “Febbre del Nilo occidentale”, trasmessa dalla puntura di una zanzara infetta.

Dopo la diagnosi, l’Asl ha attivato il protocollo previsto: disinfestazione della zona in cui viveva l’anziana e monitoraggio costante del territorio.

Il decesso si inserisce in un’estate segnata da crescente allarme per la diffusione del virus in Italia e, in particolare, in Campania. Dall’inizio del 2025, infatti, nella regione si contano dodici morti, un dato che la colloca tra le più colpite insieme al Lazio.

