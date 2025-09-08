Cerimonia finisce in ospedale: 20 invitati intossicati, ristorante chiuso dai Nas

Una festa privata a San Marcellino si è trasformata in un incubo: venti invitati, su un totale di ventiquattro, sono finiti in ospedale a causa di una sospetta intossicazione alimentare. La maggior parte è stata ricoverata all’ospedale Moscati di Aversa, mentre altri hanno chiesto assistenza in strutture della provincia o a medici privati.

Tra i colpiti figurano anche una donna incinta e un bambino di appena 20 mesi. Le loro condizioni, così come quelle degli altri pazienti trattenuti in osservazione, sono fortunatamente in miglioramento.

I sintomi accusati – nausea, febbre e dolori addominali – non hanno riguardato soltanto gli invitati della cerimonia: anche altri clienti del ristorante hanno segnalato disturbi analoghi nelle stesse ore, facendo emergere un quadro di potenziale contaminazione più esteso.

Sul caso indagano i carabinieri del Nas di Caserta, che hanno disposto la chiusura preventiva del locale per consentire i controlli. Sono in corso accertamenti su cibi, bevande e modalità di conservazione degli alimenti. I campioni prelevati sono già stati inviati ai laboratori competenti per le analisi.

Le prime ipotesi fanno pensare a una tossinfezione batterica, probabilmente salmonellosi, ma si attendono conferme ufficiali. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti serviranno a ricostruire quali alimenti possano aver causato l’intossicazione e se si tratti di una contaminazione accidentale o di una gestione inadeguata della catena alimentare.

Il sindaco di San Marcellino, Anacleto Colombiano, ha commentato l’accaduto sui social invitando la cittadinanza a non creare allarmismi: “Conosco personalmente i proprietari, stimati ristoratori, con cui abbiamo collaborato anche in occasioni istituzionali. Sono dispiaciuto per quanto accaduto e mi auguro che la situazione venga presto chiarita. La vicenda rimane quindi aperta, con le autorità locali e sanitarie impegnate a fare luce sull’accaduto per tutelare la salute dei cittadini e garantire la regolare ripresa delle attività commerciali”, le dichiarazioni del primo cittadino.