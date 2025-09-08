Conte e Fico lanciano la sfida in Campania: “Progetto serio per i cittadini, etica e giustizia sociale al centro”

“Grazie Napoli, grazie Campania”. Con queste parole Giuseppe Conte ha aperto il suo intervento a Napoli, in occasione della presentazione ufficiale di Roberto Fico come candidato presidente della giunta regionale. “Noi siamo stati i più silenziosi e oggi è arrivato il momento. Dobbiamo offrire alla Campania un progetto politico serio”, ha dichiarato il leader del M5S, aprendo al dialogo con Vincenzo De Luca: “Sarebbe folle non incontrare anche il presidente uscente della Regione. Se avesse potuto fare il terzo mandato lo avrebbe fatto, lo scenario sarebbe stato diverso. Punto”.

Sul reddito di cittadinanza Conte ha respinto le accuse di slogan: “Uno slogan? Quelli sono del centrodestra. Il governo Meloni non ha cancellato la misura, ma ridotto la platea dei beneficiari. È folle recuperare un miliardo e mezzo da chi è in difficoltà per programmare 445 miliardi di spesa militare aggiuntiva nella Nato”.

Per l’ex premier, un’eventuale vittoria del centrosinistra in tutte le Regioni del Sud sarebbe “un fortissimo segnale politico per il Governo, che a Roma non potrebbe sottovalutare”.

Dal palco dei Quartieri Spagnoli, Roberto Fico ha invece posto l’accento sul “patto sociale con le imprese” e sulla necessità di “liste pulite con un esame etico”. “Collegialità, partecipazione e protagonismo saranno le nostre parole d’ordine – ha aggiunto –. I cittadini devono essere al centro, così come le politiche sociali e il futuro della Campania”.