Elezioni regionali d’autunno, sette Regioni interessate al voto: in Campania ecco i nomi

Sarà un autunno elettorale fitto ma frammentato. I cittadini di sette Regioni – Veneto, Valle d’Aosta, Toscana, Marche, Puglia, Campania e Calabria – saranno chiamati a eleggere i nuovi presidenti. Nessun “election day” nazionale: come stabilito dal Consiglio di Stato, le consultazioni dovranno svolgersi entro il 23 novembre, ma con libertà per ogni territorio di fissare la propria data. Ad aprire le urne saranno Valle d’Aosta e Marche.

In Campania il quadro resta in piena evoluzione, la data non è ancora stata fissata, ma il voto dovrebbe svolgersi a metà novembre.

Dopo due mandati consecutivi del governatore dem Vincenzo De Luca, il centrosinistra ha puntato su Roberto Fico, esponente del Movimento 5 Stelle ed ex presidente della Camera.

La sua candidatura è maturata lentamente, anche per i tempi di uscita di scena dello stesso De Luca, che aveva inizialmente cercato di influire sulla scelta del successore.

Nel centrodestra la partita è ancora aperta. Sul tavolo erano circolati i nomi del viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli e di Giosy Romano, avvocato ed esperto di sviluppo industriale, oggi coordinatore unico della Zes Unica per il Sud.

Tuttavia, nelle ultime settimane i riflettori si sono spostati su Mara Carfagna, figura di spicco con un passato nel centrodestra e successivamente approdata ad Azione, partito di cui è stata presidente tra il 2022 e il 2024.

La sua candidatura appare oggi la più accreditata per guidare la coalizione.