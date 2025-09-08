Granite d’autore: ad Angri l’estate non finisce mai, continua con il sapore del Bar Testa

Ad Angri, nel cuore dell’agro nocerino, il Bar Testa è diventato un punto di riferimento grazie alle granite artigianali di Ciro, frutta fresca e ingredienti genuini, quattordici gusti, dai classici limone e fragola alle varianti più originali come pistacchio DOP e Nutella.

Dal 1984, resta uno dei Bar storici di Angri di Corso Vittorio Emanuele, che da qualche anno è specializzato sulle granite artigianali.

Un punto di riferimento per cittadini e turisti attirati da Ciro Testa che con passione e ingredienti genuini, ha trasformato la granita in un simbolo di identità e convivialità.

Ad Angri, nell’agro nocerino, l’estate non comincia davvero senza una granita del Bar Testa.

Qui, tra profumi di frutta fresca e sorrisi familiari, Ciro ha creato un piccolo regno di sapori che ha reso il suo locale un’istituzione cittadina e una tappa obbligata per chi cerca refrigerio, gusto e autenticità.

Lo storico bar di Corso Vittorio Emanuele, pur nelle dimensioni ridotte, custodisce una grande tradizione. La sua vera forza non sono solo i granitori sempre in funzione, ma le mani instancabili del titolare: ogni mattina, di buon’ora, Ciro è già intento a sbucciare, tagliare e spremere frutta fresca che diventerà granita.

I gusti disponibili sono oggi ben quattordici, dalle varianti classiche – limone, menta, yogurt, crema caffè, arancia sanguinella, mirtillo, albicocca, anguria igp, cioccolata fondente Pernigotti, melone cantalupo, fragola baunti, (cocco e cioccolato) a quelle più originali e creative, come la granita al pistacchio DOP di Bronte, la crema di Nutella, il gusto tricolore nato in occasione della vittoria europea dell’Italia, in arrivo e le ultime tempo permettendo granite con fichi cilentani, mirtillo e crema di castagne. Un assortimento che si rinnova anno dopo anno, conquistando clienti abituali e nuovi curiosi.

La più amata? Quella ai gelsi, definita da molti una vera “Regina” di freschezza e sapore. “Il segreto è semplice: ingredienti naturali e tanta passione”, racconta Ciro. Non a caso, la granita del Bar Testa non è assimilabile né alla grattachecca romana né alle granite industriali: la sua consistenza cremosa e il gusto autentico la rendono un prodotto unico, capace di trasformare un momento di consumo in un rituale estivo.

Non solo un bar dove poter gustare un buon caffè, ma un luogo di socialità: ogni sera, davanti ai tavolini all’aperto, si mescolano famiglie, giovani, professionisti e turisti, tutti accomunati dal desiderio di assaporare “una creatura di Ciro”.

A rafforzare l’offerta ci pensano i figli Genny ed Emilio e la nuora Rossella, che hanno ideato il “Granita Party”: un carrettino mobile che porta le specialità del Bar Testa nei ricevimenti, dai matrimoni alle inaugurazioni.

Se un tempo a Napoli si diceva che il forestiero piange due volte, quando arriva e quando parte, ad Angri c’è chi giura che l’unica vera nostalgia è quella per le granite di Ciro.

Tra tradizione e innovazione, il Bar Testa non è solo un esercizio commerciale, ma un simbolo di accoglienza e identità cittadina.

Un luogo dove il gusto diventa esperienza, e l’estate sembra non finire mai.