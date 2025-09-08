Ke’e Beach Pontecagnano Faiano lancia Zukk’e d’autunno

Il Ke’e Beach non conosce stagioni

Il Ke’e Beach di Pontecagnano Faiano non si ferma mai: dopo un’estate da record, arriva “Zukk’e” per un autunno caldissimo. Dopo un’estate ricca di partecipazione, entusiasmo ed eventi memorabili, lo stabilimento balneare picentino si prepara a vivere un autunno altrettanto caldo con la seconda edizione di “Zukk’e”, l’attesissimo appuntamento in programma dal 27 settembre prossimo. Per l’occasione lo stabilimento si trasformerà nell’Autumn Beach Village, luogo dedicato a grandi e piccini.

Un’estate da record

L’estate 2025 ha segnato un successo straordinario per il Ke’e Beach, che si è confermato punto di riferimento per chi cerca mare, intrattenimento e socialità di qualità. Tra i momenti più significativi spiccano il Ke’e Sport Village, che ad agosto ha trasformato la spiaggia in un’arena di sport, musica e aggregazione sotto le stelle, e la serata evento con Claudio Cecchetto, che ha portato energia, spettacolo e innovazione.

Le parole di Marco Spina

“È stata un’estate che ci ha regalato emozioni uniche e ci ha fatto capire ancora di più quanto il pubblico abbia voglia di incontrarsi e condividere” – commenta Marco Spina, Direttore Artistico del Ke’e Beach – “Con il Ke’e Sport Village e la serata con Claudio Cecchetto abbiamo dimostrato che la spiaggia può essere vissuta come luogo di comunità e cultura, andando oltre la semplice balneazione. Ora ci prepariamo ad accogliere l’autunno con Zukk’e, perché al Ke’e Beach la stagione non finisce mai”.

Le dichiarazioni di Martina Iacovazzo

Soddisfatta anche Martina Iacovazzo, Partner & Communication Manager del Ke’e Beach: “Il bilancio di questa stagione è estremamente positivo: abbiamo investito in programmazione, innovazione e inclusività, e la risposta del pubblico ha superato le aspettative. Il Ke’e Beach è uno spazio che accoglie famiglie, ragazzi e appassionati di sport, e con Zukk’e porteremo la stessa energia in autunno. Vogliamo che le persone vivano la spiaggia in ogni periodo dell’anno, trasformandola in un luogo sempre vivo e stimolante”.

