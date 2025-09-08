Napoli, bimbo di 16 mesi resta chiuso in auto: salvato dalla Polizia Locale

Attimi di paura sabato in via Posillipo, dove un bambino di appena 16 mesi è rimasto intrappolato in un’auto a causa di un guasto alla centralina elettrica che aveva bloccato le chiusure, con le chiavi rimaste nell’abitacolo.

La madre, disperata, ha chiesto aiuto attirando l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale – Unità Operativa Soccavo. I due agenti, valutata la gravità della situazione, hanno agito con prontezza rompendo con cautela il finestrino anteriore sinistro e liberando il piccolo, provato dal caldo.

Il bambino è stato subito riconsegnato alla madre, che ha scelto di non ricorrere alle cure mediche. La donna, ancora sotto choc, ha ringraziato con commozione i poliziotti che hanno evitato il peggio.