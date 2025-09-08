Napoli, perseguita la figlia perché lesbica: “Devi cambiare cognome”. Arrestato 51enne

Ha raggiunto la figlia 24enne sul posto di lavoro, in un bar della zona di Santa Chiara, insultandola e provocandola con la pretesa che cambiasse cognome.

Ha raggiunto la figlia 24enne sul posto di lavoro, in un bar della zona di Santa Chiara, insultandola e provocandola con la pretesa che cambiasse cognome. Alla base dell’ennesimo episodio di violenza, il rifiuto dell’uomo di accettare l’omosessualità della giovane, tema di frequenti litigi familiari.

In serata il 51enne si è ripresentato sotto casa della figlia, dove la ragazza vive con la madre, iniziando a colpire con pugni e calci la porta d’ingresso e a minacciare entrambe. Allertati dai residenti, i carabinieri della compagnia Centro lo hanno sorpreso mentre tentava di sfondare la porta. Anche davanti ai militari l’uomo ha continuato a urlare e a minacciare di morte la giovane.

Accertato che non si trattava del primo episodio, i carabinieri lo hanno arrestato e trasferito in carcere. È accusato di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.