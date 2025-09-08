Nocera Superiore: inaugurato il primo Info Point “Nuceria Città Archeologica”

Ieri mattina a Nocera Superiore è stato ufficialmente inaugurato il primo Info Point “Nuceria Città Archeologica”, un presidio culturale dedicato alla valorizzazione della storia millenaria della città.

Il nuovo punto di riferimento è pensato per cittadini, turisti e appassionati: offrirà informazioni sui beni culturali e archeologici del territorio, promuoverà itinerari culturali e archeologici e diffonderà eventi e iniziative legate alla storia locale.

Il progetto mira a rafforzare l’identità storica di Nocera Superiore e a sottolineare la sua vocazione archeologica, rappresentando un passo importante per una città sempre più consapevole delle proprie radici.

Un ringraziamento speciale va agli Uffici Comunali, all’assessore Angelo Padovano, ai volontari del Gruppo Archeologico Nuceria e a tutte le autorità civili e militari presenti, tra cui rappresentanti istituzionali dei Comuni di Nocera Inferiore, Pagani, San Marzano sul Sarno, Corbara e Pompei, Claudio Gubitosi, patron del Giffoni Film Festival, il Col. Gianfranco Albanese, comandante del Reparto Territoriale dei Carabinieri, e il Ten. Col. Nicola Vaiano in rappresentanza del Battaglione Trasmissione “Vulture”.

Con questo nuovo Info Point, Nocera Superiore compie un passo significativo verso la valorizzazione del proprio patrimonio culturale e la promozione di una città proiettata al futuro, senza dimenticare le sue radici.