Oltre 230mila ingressi gratuiti. Pompei e Reggia di Caserta regine della #domenicalmuseo

Il Parco archeologico di Pompei e la Reggia di Caserta si confermano i siti culturali più visitati in Italia durante la #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede ingresso gratuito ogni prima domenica del mese.

A Pompei sono arrivati 17.670 visitatori, mentre alla Reggia di Caserta 14.987. Sul terzo gradino del podio il Colosseo, con circa 800 ingressi in meno rispetto al palazzo vanvitelliano. In totale, i musei e i parchi archeologici statali hanno registrato oltre 230mila presenze.

Napoli brilla particolarmente in questa classifica: Castel Sant’Elmo e il Museo del Novecento hanno accolto 4.869 visitatori, il Palazzo Reale 4.643, il Museo e Real Bosco di Capodimonte 4.500. Seguono il Mann con 4.262 e il Parco archeologico di Ercolano con 3.148 presenze.

La #domenicalmuseo si conferma dunque un successo per la Campania e per l’intero patrimonio artistico e culturale italiano. Prossimo appuntamento: domenica 5 ottobre.