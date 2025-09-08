Padre denuncia l’inerzia del Comune: “Mia figlia morta, nessuno ha ascoltato le nostre richieste”

Il suo disappunto nasce anche dal confronto con la recente attenzione mediatica e istituzionale per la morte di un cane nella stessa area, che ha visto la partecipazione di sindaco, assessori e altri membri della giunta comunale.

Il papà di Patrizia Caducci, la giovane di 21 anni tragicamente scomparsa lo scorso 11 agosto in un incidente stradale in via Madonna del Pantano 29 a Varcaturo, lancia un durissimo appello contro l’Amministrazione comunale.

“Dopo la morte di mia figlia ho raccolto 200 firme per chiedere l’installazione di due dossi stradali, per rendere più sicura quella zona. Ma nessuno ha preso in considerazione la nostra richiesta”, denuncia il padre di Patrizia.

Il suo disappunto nasce anche dal confronto con la recente attenzione mediatica e istituzionale per la morte di un cane nella stessa area, che ha visto la partecipazione di sindaco, assessori e altri membri della giunta comunale. “Non fraintendetemi, mi dispiace per il cane e rispetto chi ama gli animali – spiega – ma vedere una manifestazione pubblica per un animale e constatare che le nostre 200 firme non sono servite a nulla mi sembra vergognoso. Mia figlia è morta proprio lì fuori dal parco.”

Il padre chiede ora che la sicurezza dei cittadini venga considerata con la stessa attenzione riservata agli animali e che il Comune prenda provvedimenti concreti per prevenire altre tragedie.