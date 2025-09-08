Pagani, 24enne in carcere: indagato per due rapine e una terza tentata

Secondo le indagini dei carabinieri della stazione di Nocera Inferiore, il giovane sarebbe responsabile di due rapine a Pagani ai danni di altrettante sale slot.

Spunta anche un terzo episodio, una rapina finita a vuoto, nell’inchiesta che ha portato all’arresto di un 24enne di Pagani, E.N. Il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore ha disposto nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare, al termine dell’interrogatorio seguito a un decreto di fermo.

L’inchiesta

Secondo le indagini dei carabinieri della stazione di Nocera Inferiore, il giovane sarebbe responsabile di due rapine a Pagani ai danni di altrettante sale slot, oltre che di una tentata estorsione, insolvenza fraudolenta e possesso di un’arma da fuoco, come riporta “Il Mattino“.

Respinge invece l’accusa relativa a una terza rapina, solo tentata, che sarebbe avvenuta a Nocera Inferiore, in via Vico, a ridosso del centro cittadino.

L’attività investigativa, sviluppata tra inizio e fine agosto, si è basata sul riconoscimento del ragazzo da parte dei titolari di due sale scommesse e sull’analisi delle immagini di videosorveglianza.

Durante le dichiarazioni spontanee rese agli inquirenti, il 24enne ha riferito di avere problemi legati all’uso di sostanze stupefacenti.