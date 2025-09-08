Sant’Antonio Abate. Un murales per raccontare fede, educazione e comunità: inaugurata l’opera alla Scuola Paritaria “Mons. Mosè Mascolo”

Un murales che parla di fede, educazione e identità collettiva accoglierà da oggi i piccoli studenti della Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia “Mons. Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate.

Un murales che parla di fede, educazione e identità collettiva accoglierà da oggi i piccoli studenti della Scuola Paritaria Primaria e dell’Infanzia “Mons. Mosè Mascolo” di Sant’Antonio Abate.

L’opera, realizzata dall’artista argentino Guido Palmadessa insieme alla street artist napoletana Trisha Palma, è stata fortemente voluta dalle Suore Gerardine per lasciare un segno tangibile della missione educativa che anima l’istituto: la cura dei più fragili, la protezione materna e la forza della fede come luce nel cammino dei bambini.

Il murales è anche un omaggio all’eredità spirituale e culturale di Don Mosè Mascolo, fondatore dell’Istituto e cittadino abatese che con la sua visione ha ispirato intere generazioni. La sua presenza continua a vivere nei gesti quotidiani delle Suore Gerardine e nel sorriso dei bambini che crescono all’interno della scuola.

Il Sindaco Ilaria Abagnale, insieme all’Assessore all’Istruzione Lucia Afeltra, ha espresso la propria gratitudine a quanti hanno reso possibile la realizzazione dell’opera, sottolineando come l’arte sia uno strumento prezioso per raccontare e valorizzare l’identità autentica della comunità:

“Una comunità che educa è una comunità che cresce – ha dichiarato il Sindaco – e il nostro obiettivo amministrativo è rendere ogni scuola del paese all’altezza dei sogni e della vivacità dei bambini.”