Torre del Greco, Rizzi chiarisce: «Non sono io a decidere la sorte dei cani sequestrati»

Nei giorni successivi all’intervento avvenuto a Torre del Greco per un presunto caso di maltrattamento di animali, Enrico Rizzi, attivista animalista noto per le sue battaglie in difesa dei diritti degli animali, ha voluto fare chiarezza attraverso i suoi canali social.

L’attivista ha infatti ricevuto numerosi messaggi da parte di cittadini e associazioni che chiedevano di “affidare” i cani a qualcuno, come se spettasse a lui decidere. Rizzi ha ribadito con fermezza che non è né il proprietario degli animali, né un giudice, né tantomeno un magistrato.

La decisione della Procura

Come da prassi, a stabilire le sorti degli animali sequestrati è la Procura della Repubblica. In questo caso, il magistrato competente ha disposto il sequestro dei cani per il reato di maltrattamenti, affidandoli alla Asl di Napoli per gli accertamenti sanitari necessari.

Rizzi ha ricordato che le associazioni animaliste interessate alla custodia giudiziaria degli animali possono presentare formale richiesta alla Procura, a seguito della denuncia contro i responsabili del maltrattamento. Si tratta di una procedura legale chiamata “cambio di custode giudiziario”.

«Non si può fare come si vuole»

L’attivista ha ribadito con decisione che non è possibile agire in modo arbitrario, portando via gli animali o affidandoli senza autorizzazione. «C’è una legge dello Stato che va rispettata – ha sottolineato –. Non è Enrico Rizzi che stabilisce il destino dei cani, ma la magistratura».