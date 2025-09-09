Angri, fiocco rosa in casa Amarante: benvenuta Ludovica!

Un nuovo capitolo di gioia si apre nella vita dell’ex bandiera grigiorossa Antonino Amarante, che in campo ha scritto pagine indelebili della storia calcistica cittadina e attuale tecnico dell’ASD Città di Solofra.

La redazione di Agro24 si unisce con affetto alle congratulazioni rivolte ai coniugi Antonino e Francesca Amarante per la nascita della loro principessa Ludovica.

Un evento che illumina il cammino dei neo-genitori, portando amore, speranza e una nuova energia in famiglia.

Alla piccola Ludovica l’augurio di crescere circondata dalla stessa passione, determinazione e valori che hanno contraddistinto la carriera e la vita di papà Antonino e di mamma Francesca .

Ai coniugi Amarante vanno i migliori auguri per questo lieto evento: tanta gioia, serenità e amore in questa nuova avventura di vita.