Angri, modifiche alla viabilità per la commemorazione del Brigadiere D’Anna: deviazioni alle linee Busitalia

Angri, 9 settembre 2025: modifiche alla viabilità per la commemorazione del Brigadiere Gioacchino D’Anna. Deviazioni e percorsi alternativi per le linee bus 4, 74, 75, 83 e 50.

JeanFranck Parlati
In occasione della commemorazione del 50° anniversario della scomparsa del Brigadiere Gioacchino D’Anna, il Comune di Angri ha emanato l’ordinanza n. 262/2025 che dispone il divieto temporaneo di transito in alcune strade cittadine.

Le limitazioni interesseranno via Brigadiere D’Anna, via Murelle e piazza San Giovanni, nella giornata di martedì 9 settembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

A seguito di tale provvedimento, saranno attive deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico locale:

  • Linee 4 – 74 – 75 – 83 (direzione Pompei/Castellammare/Napoli)
    I bus percorreranno il tratto autostradale Angri Sud – Angri Nord, per poi rientrare in città:

    • le linee 4, 75 e 83 proseguiranno su via Papa Giovanni XXIII;

    • la linea 74 si dirigerà direttamente a Castellammare.

  • Linea 50 (direzione Salerno)
    All’altezza dell’incrocio tra via Cervinia e via Brigadiere D’Anna, i bus svolteranno a sinistra per immettersi sull’autostrada “Angri Sud” in direzione Salerno.

  • Linea 50 (direzione Pompei)
    Eviterà il centro cittadino, transitando su via Papa Giovanni XXIII e riprendendo il percorso ordinario all’incrocio con via Crocifisso.

Il provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia commemorativa dedicata al Brigadiere Gioacchino D’Anna, figura simbolo per la comunità angrese.

