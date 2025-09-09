Angri, modifiche alla viabilità per la commemorazione del Brigadiere D’Anna: deviazioni alle linee Busitalia

In occasione della commemorazione del 50° anniversario della scomparsa del Brigadiere Gioacchino D’Anna, il Comune di Angri ha emanato l’ordinanza n. 262/2025 che dispone il divieto temporaneo di transito in alcune strade cittadine.
Le limitazioni interesseranno via Brigadiere D’Anna, via Murelle e piazza San Giovanni, nella giornata di martedì 9 settembre 2025, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.
A seguito di tale provvedimento, saranno attive deviazioni per diverse linee del trasporto pubblico locale:
-
Linee 4 – 74 – 75 – 83 (direzione Pompei/Castellammare/Napoli)
I bus percorreranno il tratto autostradale Angri Sud – Angri Nord, per poi rientrare in città:
-
le linee 4, 75 e 83 proseguiranno su via Papa Giovanni XXIII;
-
la linea 74 si dirigerà direttamente a Castellammare.
-
-
Linea 50 (direzione Salerno)
All’altezza dell’incrocio tra via Cervinia e via Brigadiere D’Anna, i bus svolteranno a sinistra per immettersi sull’autostrada “Angri Sud” in direzione Salerno.
-
Linea 50 (direzione Pompei)
Eviterà il centro cittadino, transitando su via Papa Giovanni XXIII e riprendendo il percorso ordinario all’incrocio con via Crocifisso.
Il provvedimento è stato adottato per consentire lo svolgimento in sicurezza della cerimonia commemorativa dedicata al Brigadiere Gioacchino D’Anna, figura simbolo per la comunità angrese.