Caivano, minaccia di morte la moglie durante la Prima Comunione della figlia: arrestato 40enne ubriaco

Un giorno che avrebbe dovuto essere di festa e condivisione si è trasformato in un incubo. A Caivano, durante il pranzo per la Prima Comunione della figlia, un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver minacciato di morte la moglie davanti ai parenti e agli invitati.

La cerimonia si stava svolgendo in un albergo della zona quando alcuni clienti, spaventati dalle urla e dal comportamento violento dell’uomo, hanno chiamato il 112: “Correte, altrimenti qui ci scappa il morto!”.

All’arrivo, i militari della sezione radiomobile hanno trovato il padre della festeggiata che, visibilmente ubriaco, stava litigando con il suocero. L’anziano stava difendendo la figlia, una donna di 36 anni, già vittima in passato di maltrattamenti. Neanche la presenza delle forze dell’ordine è servita a calmarlo: l’uomo ha continuato a inveire contro la moglie, tentando più volte di aggredirla e urlando minacce di morte. “Giuro che stasera ti appiccio, ti do fuoco a te e a tuo padre!” avrebbe gridato davanti a tutti.

La situazione è apparsa subito grave. I carabinieri hanno fermato l’uomo e richiesto l’intervento del 118 per soccorrere la donna. Portato in caserma, è stato sottoposto all’alcol test: i valori hanno evidenziato un tasso alcolemico compreso tra 1,54 e 1,58 g/l, oltre tre volte superiore al limite consentito per chi guida.

L’uomo, già arrestato in passato per violenze in famiglia, è stato nuovamente tratto in arresto con le accuse di maltrattamenti in famiglia e ubriachezza molesta. Per la vittima è stato immediatamente attivato il “codice rosso” e formalizzata la denuncia.

Un episodio drammatico che mette ancora una volta in evidenza quanto la violenza domestica rappresenti una piaga sociale da contrastare con decisione.