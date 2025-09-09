Camerota, maxi truffa a un’anziana: due uomini arrestati dai carabinieri

Due uomini di 22 e 34 anni sono stati fermati dai carabinieri con l’accusa di aver messo a segno una truffa ai danni di una donna di 78 anni, residente nella frazione Licusati di Camerota.

Secondo la ricostruzione, i due avrebbero contattato telefonicamente l’anziana fingendosi incaricati della riscossione di presunti debiti contratti dal nipote. Convinta che il familiare fosse nei guai, la donna ha consegnato loro circa 14 mila euro in contanti, tutti i risparmi che custodiva in casa.

I truffatori sono poi fuggiti a bordo di un’auto, ma l’anziana, resasi conto dell’inganno, ha subito avvisato i carabinieri. Sono stati così predisposti posti di blocco in tutta la zona: dopo un breve inseguimento lungo la provinciale 66 Ciglioto, i militari hanno bloccato i due uomini, recuperando l’intera somma e restituendola alla legittima proprietaria.