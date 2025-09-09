Castel San Giorgio: scuole pronte ad accogliere gli studenti con ambienti rinnovati e sicuri

Castel San Giorgio si prepara ad accogliere i propri studenti in scuole curate, funzionali e sicure. A comunicarlo è il sindaco Paola Lanzara.

Castel San Giorgio si prepara ad accogliere i propri studenti in scuole curate, funzionali e sicure. A comunicarlo è il sindaco Paola Lanzara, che insieme al Vicesindaco Giustina Galluzzo, delegata alla manutenzione, ha supervisionato un’attenta verifica di tutti i plessi scolastici del territorio.

In vista dell’inizio dell’anno scolastico, l’Amministrazione comunale ha programmato interventi di manutenzione ordinaria, con particolare attenzione alla pitturazione degli interni, per rendere le aule più accoglienti e ordinate.

Inoltre, prima della riapertura delle scuole, sarà effettuato un intervento di disinfestazione in tutti i plessi, secondo le normative vigenti in materia di sicurezza e salute pubblica. L’iniziativa mira a garantire condizioni igienico-sanitarie ottimali per studenti, docenti e personale non docente.

“I nostri studenti meritano di tornare in classe in ambienti curati, sicuri e pronti ad accoglierli nel modo migliore possibile”, afferma il sindaco Lanzara. L’operazione rappresenta un impegno concreto, costante e sentito, rivolto non solo ai ragazzi, ma anche alle famiglie e all’intera comunità scolastica.