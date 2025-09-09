Castellammare di Stabia, 34enne fermato ubriaco al volante: denunciato comandante di yacht

La Polizia Municipale ha fermato un 34enne, comandante di yacht privato, trovato alla guida in stato di ebbrezza.

Serata di controlli intensi quella di domenica 7 settembre a Castellammare di Stabia: la Polizia Municipale ha fermato un 34enne, comandante di yacht privato, trovato alla guida in stato di ebbrezza. L’operazione, coordinata dal Comandante Francesco Del Gaudio e dal Tenente Donato Palmieri, rientrava in un servizio mirato sulle principali vie della movida cittadina.

L’uomo è stato intercettato lungo Corso De Gasperi mentre procedeva a velocità sostenuta e compiva sorpassi pericolosi in curva, diretto verso il Porto Turistico Marina di Stabia. Al momento del fermo, mostrava evidenti segni di alterazione da alcol. Il test etilometrico ha confermato un tasso di 1,10 g/l, superiore al limite consentito.

Per il 34enne è scattata la denuncia a piede libero, il ritiro della patente e ulteriori sanzioni per le manovre pericolose.

Nel corso della serata, tra i controlli straordinari, sono stati fermati oltre 60 veicoli: due sequestrati per mancanza di assicurazione, 12 sanzionati per mancata revisione, uno multato per accesso non autorizzato in ZTL e 15 conducenti sottoposti ad alcol test.