Cava de’ Tirreni, multato automobilista “furbetto” del pass disabili

A Cava de’ Tirreni, la Polizia Locale e gli operatori della sosta della Metellia hanno sanzionato un automobilista di Castellammare di Stabia sorpreso a utilizzare un regolare permesso disabili senza trasportare alcuna persona con disabilità.

L’uomo aveva parcheggiato nelle strisce blu di via Carillo, esponendo il permesso. Gli agenti lo hanno atteso al ritorno e, constatata l’assenza del disabile a bordo, hanno elevato una multa di 168 euro con decurtazione di 6 punti dalla patente.

«Il pass disabili non è un permesso di sosta gratuito per i furbetti», sottolinea l’Assessore alla Polizia Locale Nunzio Senatore. L’uso improprio del contrassegno è vietato e comporta sanzioni amministrative, poiché è strettamente personale e legato alla mobilità della persona con disabilità.

