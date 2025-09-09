Cava de’ Tirreni rinnova il voto di fedeltà alla Madonna dell’Olmo

Cava de’ Tirreni ha rinnovato per la 353ª volta il voto di devozione alla sua Patrona, la Beata Madonna dell’Olmo, durante il solenne Pontificale celebrato da S.Ecc. Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni.

Alla cerimonia, svoltasi nel cinquecentesco Chiostro San Filippo Neri della Basilica Pontificia Santuario della Madonna dell’Olmo, hanno partecipato il Sindaco Vincenzo Servalli, i sindaci di Vietri sul Mare e Cetara, rappresentanti della Provincia di Salerno, esponenti delle Forze dell’Ordine, consiglieri comunali e numerosi cittadini.

Mons. Soricelli ha sottolineato il legame mariano della città, invitando ogni famiglia a diventare una “piccola chiesa domestica”. Come da tradizione, il Sindaco Servalli ha letto la preghiera di affidamento della città alla Patrona e ha donato l’olio che alimenta la Sacra Effige.

Oggi, martedì 9 settembre, dopo il Pontificale delle 19:30 presieduto da S.Ecc. Mons. Edoardo Aldo Cerrato, la Sacra Effige uscirà in processione per le strade del centro storico, evento che torna dopo 25 anni.