De Luca: “Fico ci ha illuminato, ma servono programmi. Meloni? Merita rispetto”

Ospite della trasmissione L’Aria che tira su La7, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato la presentazione a Napoli di Roberto Fico (M5S), avvenuta alla presenza di Giuseppe Conte. “Ho ascoltato l’annuncio e mi sono commosso. Avevamo deciso di discutere prima dei programmi e poi dei nomi, invece c’è stata una fuga in avanti: non va bene”, ha dichiarato, aggiungendo ironico: “È arrivato e ci ha illuminato di immenso”.

Non è mancata una frecciata al Pd per l’esclusione dalla festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato, hanno mantenuto il livello di cafoneria”.

Il governatore si è poi soffermato sulla premier Giorgia Meloni: “Ha il merito di farsi capire e si è costruita da sola. Merita rispetto, anche se è circondata da una banda di squinternati, tranne due o tre”. L’intervento è stato anche occasione per presentare il suo ultimo libro, La Sfida, in cui non compare mai il nome della segretaria del Pd Elly Schlein. “Non ci si può candidare a governare senza rispetto per la gente e senza un programma chiaro”, ha sottolineato.

Sulla candidatura unitaria del figlio Piero alla segreteria campana del Pd, De Luca ha difeso la legittimità del percorso politico: “Ogni cittadino va valutato per le sue qualità, non per la parentela. Dire il contrario è barbarie, ipocrisia e volgarità. Solo in Italia succede questo”.