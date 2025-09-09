Droga nascosta nella cassetta del wc a Casola: 30enne arrestato dai Carabinieri

Nuovo blitz nell’area stabiese: i militari sequestrano marijuana e contanti durante l’operazione “Continuum Bellum”

L’attività di contrasto al traffico di stupefacenti nell’area dei Monti Lattari continua a dare risultati.

Nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum”, i Carabinieri della stazione di Gragnano, insieme ai colleghi dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia, hanno effettuato un blitz a Casola di Napoli che ha portato a un nuovo sequestro di droga e all’arresto di un 30enne.

Durante una perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto sei bustine di marijuana già confezionate e una confezione più grande contenente 34 grammi della stessa sostanza, non ancora suddivisa in dosi.

La droga era nascosta in due barattoli di vetro, accuratamente sistemati all’interno della cassetta del wc per sfuggire ai controlli.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione e del denaro in contanti, ritenuto provento dell’attività di spaccio.

A finire in manette è stato S.H.H., 30 anni, già noto alle forze dell’ordine. Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

L’operazione conferma ancora una volta come l’area dei Lattari rappresenti un territorio particolarmente sensibile per la produzione e il traffico di droga, su cui le forze dell’ordine mantengono alta l’attenzione.