Emergenza Calabroni ad Angri, attivati interventi urgenti

La presenza diffusa di calabroni ad Angri diventa emergenza sanitaria: messi in sicurezza spazi pubblici, ma la situazione resta critica.



Cittadini esasperati, segnalazioni in aumento

Angri si trova a fronteggiare una vera e propria emergenza sanitaria. Negli ultimi giorni, infatti, si è registrato un aumento esponenziale di segnalazioni da parte dei cittadini riguardo alla presenza di nidi di calabroni. Questi insetti, estremamente pericolosi, hanno colonizzato diversi punti del territorio comunale, creando situazioni di forte allarme tra residenti e famiglie.

Passeggiare per le strade o frequentare spazi verdi è diventato rischioso, soprattutto per i bambini e per le persone allergiche alle punture. La paura è diffusa e alimenta una pressione crescente sull’amministrazione Ferraioli e sulle forze preposte alla sicurezza.

Interventi straordinari nella Villa Comunale

L’allarme è culminato nelle ultime ore con un intervento urgente nella Villa Comunale, dove diversi nidi avevano reso l’area impraticabile. Squadre specializzate, in supporto con la Polizia Locale guidata dalla comandante Anna Galasso, hanno operato per ore al fine di neutralizzare i focolai e restituire sicurezza ai cittadini. «Era indispensabile agire subito, i calabroni avevano invaso uno degli spazi pubblici più frequentati» dice l’ufficiale dei caschi bianchi.

Una vera emergenza sanitaria

La presenza così massiccia di calabroni non è solo un fastidio, ma un pericolo concreto per la salute pubblica. Le autorità locali parlano apertamente di “emergenza sanitaria” e stanno predisponendo un piano di monitoraggio e bonifica capillare. L’obiettivo è evitare che il fenomeno si ripresenti in altre aree, garantendo la massima tutela alla cittadinanza.

Per i cittadini resta l’invito alla prudenza: segnalare immediatamente nuovi nidi, evitare interventi autonomi e affidarsi sempre alle squadre specializzate. Solo attraverso una collaborazione attiva tra istituzioni e cittadinanza sarà possibile vincere questa difficile situazione contro un nemico piccolo, silenzioso ma aggressivo.

