Gragnano, la pasta diventa diva: dal 12 al 14 settembre torna la “Città della Pasta”

Un festival che unisce tradizione e innovazione, celebrando la pasta come eccellenza italiana conosciuta e amata in tutto il mondo.

Se la pasta fosse un’attrice, sarebbe la star indiscussa del gusto: amata, attesa e applaudita a ogni comparsa. È con questo spirito che dal 12 al 14 settembre 2025 torna “Gragnano Città della Pasta”, la kermesse che trasformerà la capitale della pasta IGP in un vero e proprio red carpet del sapore, con un concept ispirato al cinema.

Giunta alla 23ª edizione, la manifestazione – promossa dal Consorzio di Tutela della Pasta di Gragnano IGP insieme al Comune e alla Regione Campania – conferma il suo ruolo di evento unico, capace di richiamare migliaia di visitatori dall’Italia e dall’estero.

L’inaugurazione e il Premio Culturale

Il sipario si aprirà venerdì 12 settembre con il tradizionale “Taglio degli Spaghetti”. Nella stessa occasione sarà conferito il Premio Culturale “Gragnano Città della Pasta” a Serena Rossi, attrice versatile e simbolo del legame tra talento artistico e radici campane. Il riconoscimento sarà un’opera dello scultore Domenico Sepe. A seguire, l’attrice parteciperà a un talk dedicato al rapporto tra cinema e pasta con il regista Paolo Genovese, e si esibirà in alcuni brani del suo repertorio musicale. La conduzione della serata sarà affidata alla giornalista Rai Monica Caradonna.

Una città in festa

Durante i tre giorni Gragnano diventerà un grande palcoscenico diffuso con showcooking, talk, concerti, spettacoli teatrali e musicali, performance artistiche, laboratori per bambini e visite guidate ai pastifici e alla Valle dei Mulini. Gli chef stellati e quelli della tradizione proporranno piatti iconici e nuove interpretazioni della Pasta di Gragnano IGP, con sei stand dedicati alla tradizione, due all’alta cucina innovativa e uno ai fritti come novità 2025.

Omaggi e collaborazioni

Domenica 14 settembre alle ore 19:00 sarà presentato l’Annullo Filatelico celebrativo “Gragnano Città della Pasta”, con 100 cartoline da collezione distribuite ai partecipanti. L’evento si avvale della collaborazione di Regione Campania, FAI – Delegazione di Napoli, Film Commission Campania e Origin Italia. Media partner ufficiale sarà Radio Kiss Kiss Italia, mentre l’identità visiva dell’edizione 2025 porta la firma dell’illustratore Filippo Fontana.