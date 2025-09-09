Maxi inchiesta sullo spaccio nell’Agro: 18 imputati, nove piazze da Nocera a Pagani

Nove piazze di spaccio, da Nocera Inferiore a Pagani, passando per Sarno, San Valentino Torio e San Marzano sul Sarno. Sono 18 le persone per cui la Procura di Nocera Inferiore

L'accusa principale, contestata a vario titolo, è quella di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

L’indagine, condotta dai carabinieri e conclusa di recente, ha documentato centinaia di cessioni di cocaina e marijuana tra il 2017 e il 2018, grazie a intercettazioni telefoniche, ambientali e messaggi. Gli investigatori hanno ricostruito una rete organizzata per zone, ciascuna sotto il controllo di capi piazza e pusher, come riporta “Il Mattino“.

Tra i casi contestati, una coppia di Sarno – lui 40enne, lei 49enne di nazionalità russa – che avrebbe venduto cocaina almeno dodici volte, anche con modalità “ingegnose”: la droga veniva lasciata in un cestino, poi tirato su da un balcone dall’acquirente.

Un altro gruppo, composto da un nocerino e una donna di Scafati, avrebbe gestito affari a Pagani e San Marzano, concentrandosi soprattutto sulla vendita di cocaina. Un pregiudicato di San Marzano e un complice, invece, devono rispondere anche di due episodi di estorsione a danno di ambulanti paganesi, oltre che di ricettazione di uno scooter rubato. In un caso, avrebbero persino finto di essere carabinieri per rapinare un extracomunitario.

Le indagini hanno fatto emergere altre piazze di spaccio a San Valentino Torio, con almeno venti episodi documentati, e a San Marzano, dove sono state registrate quaranta cessioni di cocaina. Tra gli imputati figura anche un uomo di nazionalità marocchina, che riforniva esclusivamente marijuana.

L’udienza preliminare davanti al Gip è fissata per ottobre. Secondo la Procura, lo spaccio nell’Agro avveniva in maniera autonoma, senza sottostare alle regole tradizionalmente imposte dai clan.