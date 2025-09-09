Meteo: svolta dopo metà settembre, torna l’anticiclone con caldo anomalo

Meteo settembre 2025: dopo temporali e nubifragi del 9-11, torna l’anticiclone dal 15 con caldo anomalo oltre 32°C. Conseguenze attese in autunno.

Settembre porta con sé una doppia faccia sul fronte meteo.

Nei prossimi giorni, precisamente tra il 9 e l’11 settembre, l’Italia dovrà fare i conti con una forte perturbazione: attesi temporali intensi, nubifragi e venti sostenuti su molte regioni. Un passaggio perturbato che, tuttavia, sarà solo temporaneo.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei Centri di Calcolo, infatti, a partire da lunedì 15 settembre la situazione cambierà radicalmente grazie al ritorno dell’anticiclone, che interesserà buona parte dell’Europa centro-occidentale e il nostro Paese.

La nuova fase anticiclonica sarà alimentata da contributi sia azzorriani sia africani.

Questo “scudo” atmosferico terrà lontane le perturbazioni atlantiche, deviate verso latitudini più settentrionali, riportando sull’Italia condizioni più estive che autunnali.

Le temperature torneranno a salire soprattutto al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, dove si potranno registrare valori oltre i 30-32°C.

Una situazione che renderà la seconda metà del mese molto simile alla fine di agosto, con caldo e stabilità diffusa.

Gli esperti mettono però in guardia: il caldo anomalo di settembre potrebbe avere ripercussioni in ottobre.

Mari più caldi della media accumulano energia che, in presenza di perturbazioni o cicloni mediterranei, potrebbe favorire lo sviluppo di fenomeni estremi e localmente violenti.

Le prossime settimane saranno quindi cruciali non solo per godere di un ultimo assaggio d’estate, ma anche per monitorare attentamente gli scenari meteorologici legati all’autunno.